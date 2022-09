Roma Solbakken, a gennaio arriva l’attaccante: Shomurodov potrebbe fargli spazio (Di martedì 20 settembre 2022) La Roma sta studiando le mosse in attacco e per anticipare i tempi prenderà Solbakken e lascerà andare Shomurodov La Roma sta studiando le mosse in attacco e per anticipare i tempi prenderà Solbakken e lascerà andare Shomurodov. L’uzbeko reclama spazio ma al momento in giallorosso è chiuso da Abraham e Belotti. La sua cessione a gennaio libera un posto che verrà occupato dall’ex Bodo Glimt. Il centravanti potrebbe essere a Roma già a novembre per anticipare la conoscenza di compagni, città e iniziare a ambientarsi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) Lasta studiando le mosse in attacco e per anticipare i tempi prenderàe lascerà andareLasta studiando le mosse in attacco e per anticipare i tempi prenderàe lascerà andare. L’uzbeko reclamama al momento in giallorosso è chiuso da Abraham e Belotti. La sua cessione alibera un posto che verrà occupato dall’ex Bodo Glimt. Il centravantiessere agià a novembre per anticipare la conoscenza di compagni, città e iniziare a ambientarsi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TuttoASRoma : A gennaio c’è lo svincolato Solbakken: prenderà il posto di Shomurodov - CalcioNews24 : La #Roma ha già il primo acquisto per gennaio ?? - siamo_la_Roma : ??? A gennaio arriva #Solbakken ???? Il norvegese sarà una carta in più per l'attacco giallorosso ?? Dovrebbe partire… - asromaliveit1 : ?? Secondo 'Il Romanista', con il campionato norvegese che finisce a Novembre e il contratto che scade a gennaio,… - filoASRpain : @no_ismarti @theMilanZone_ Solbakken già alla Roma e Sesko prossimo anno va al Lipsia -