Roma | metro A interrotta tra Battistini e Ottaviano | ' Problema tecnico' Passeggeri nel caos

InfoAtac : #info #atac - metro A: servizio limitato alla stazione Ottaviano (inconveniente tecnico tra le stazione di Cipro e… - InfoAtac : #info #atac - Metro A: circolazione attiva su intera tratta (terminato intervento tecnico) #roma - ilfoglio_it : A Roma il personale Atac chiude i cancelli della stazione Cornelia allo scattare dello sciopero, ma dentro restano… - iltrenoromalido : Ormai la metropolitana di Roma è un susseguirsi ininterrotto di guasti, ritardi e disagi, questa mattina è stato il… - tbuccico69 : RT @Obi1K2: @InfoAtac @RobertaFantauz3 @AtacNews @Roma @MercurioPsi @RiprendRoma @romafaschifo @corriereroma @Antincivili @romatoday @rep_r… -

Problemi allaA a, con la linea interrotta nel tratto tra Ottaviano e Battistini e l'Atac che attivato un servizio sostitutivo di superficie: 'I tecnici Atac stanno lavorando incessantemente per ...Argomenti atacVideo del giorno Funerali regina, partito il corteo funebre da Westminster: l'uscita del feretroL’azienda dei trasporti frena il tradizionale entusiasmo politico dei suoi dipendenti: via libera per i 30 che hanno chiesto il permesso per fare il ...La maggior parte delle case degli italiani ha una superficie inferiore ai 100 m2. La percentuale di abitazioni che non supera questa metratura ammonta al 61% del totale degli annunci presenti su ideal ...