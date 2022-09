Per Antonino Spinalbese Belen è l’ innominabile: “Meglio parlare di mia figlia” (Di martedì 20 settembre 2022) “Se mi applico vincerò il Grande Fratello VIP ma se non mi applico lo vinco lo stesso” ha detto Antonino Spinalbese nella clip di presentazione della puntata del GF VIP 7 in onda il 19 settembre 2022 su Canale 5. Entrato come secondo concorrente nella casa più spiata di Italia, il parrucchiere che oggi non si sa bene di preciso cosa faccia, qualcosa di artistico dice ( e forse chissà domani anche l’astronauta) sembra avere le idee parecchio chiare su come andrà a finire nella casa più spiata di Italia. E sembra avere le idee molto chiare anche rispetto a Belen Rodriguez definita “l’incontro fatale” e mai nominata durante la clip e neppure dopo. Forse però dimentica che se non fosse stata per questa storia e per questo incontro, lui in quella casa non ci sarebbe mai entrato. Ma questi sono dettagli. Spinalbese ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 settembre 2022) “Se mi applico vincerò il Grande Fratello VIP ma se non mi applico lo vinco lo stesso” ha dettonella clip di presentazione della puntata del GF VIP 7 in onda il 19 settembre 2022 su Canale 5. Entrato come secondo concorrente nella casa più spiata di Italia, il parrucchiere che oggi non si sa bene di preciso cosa faccia, qualcosa di artistico dice ( e forse chissà domani anche l’astronauta) sembra avere le idee parecchio chiare su come andrà a finire nella casa più spiata di Italia. E sembra avere le idee molto chiare anche rispetto aRodriguez definita “l’incontro fatale” e mai nominata durante la clip e neppure dopo. Forse però dimentica che se non fosse stata per questa storia e per questo incontro, lui in quella casa non ci sarebbe mai entrato. Ma questi sono dettagli.ha ...

