Mandorlini | “Simeone attaccante vero | Raspadori…”

Andrea Mandorlini parla a Radio Crc durante il programma 'Si Gonfia la rete' delle differenze tra Raspadori e Simeone. L'allenatore dice: "È un campionato avvincente. Grande inizio di campionato del Napoli, per quanto riguarda le altre squadre ci sono sempre gli stessi problemi. Bisogna essere grati al Napoli che sta facendo un grande calcio, con calciatori giovani e bisogna fare i complimenti a Spalletti. Ci può stare un calo, credo che la gestione di Spalletti sia impeccabile. Bravi i ragazzi a farsi trovare pronti, bisogna continuare così. La pausa è importante, gli azzurri devono tornare con la stessa mentalità. Inter e Juve sono società organizzate, sono squadre con un grande organico. Ci sono delle problematiche legate ai nuovi arrivati. La Juventus è partita con problemi tecnici e giocatori che sono mancati, ma insieme all'Inter si riprenderà.

