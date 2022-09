“Ma chi ha fatto questa roba”. GF Vip 7, Ginevra Lamborghini entra in bagno e resta sorpresa (Di martedì 20 settembre 2022) Già tempo di discussioni e di critiche al GF Vip 7. La puntata di esordio è andata in onda nella serata di lunedì 19 settembre, con Alfonso Signorini che è stato coadiuvato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Sono stati 15 i concorrenti già entrati nella Casa più spiata d’Italia, ma nelle scorse ore Ginevra Lamborghini si è lamentata per la presenza di puzza proveniente dal bagno. E ha subito puntato il dito contro un compagno di avventura, il quale sicuramente non ha gradito questo atteggiamento. Dopo la diretta del GF Vip 7, Ginevra Lamborghini ha deciso di recarsi nei pressi del bagno della Casa e ha cominciato a dire qualcosa contro il concorrente. Ha sentito infatti puzza dal bagno e, essendoci il vippone in quel momento dietro ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 settembre 2022) Già tempo di discussioni e di critiche al GF Vip 7. La puntata di esordio è andata in onda nella serata di lunedì 19 settembre, con Alfonso Signorini che è stato coadiuvato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Sono stati 15 i concorrenti giàti nella Casa più spiata d’Italia, ma nelle scorse oresi è lamentata per la presenza di puzza proveniente dal. E ha subito puntato il dito contro un compagno di avventura, il quale sicuramente non ha gradito questo atteggiamento. Dopo la diretta del GF Vip 7,ha deciso di recarsi nei pressi deldella Casa e ha cominciato a dire qualcosa contro il concorrente. Ha sentito infatti puzza dale, essendoci il vippone in quel momento dietro ...

elio_vito : Draghi è stato giustamente premiato a New York come statista dell’anno. Un prestigioso riconoscimento che deve suon… - Tommasocerno : [video] Il blitz che ha alzato gli stipendi ai manager non è un errore. È fatto per conto del governo e di chi non… - GiovaQuez : Salvini: 'Fake news a dieci giorni dal voto, mai presi soldi dalla Russia'. Forse mi sono perso qualche passaggio,… - g_zerbato : RT @Steppenwolf393: @boni_castellane Ecco come si demoliscono in un attimo file di teorici marxisti che altro non han fatto se non ignorar… - OssaniAnna : RT @elio_vito: Draghi è stato giustamente premiato a New York come statista dell’anno. Un prestigioso riconoscimento che deve suonare come… -