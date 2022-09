L’Europa si deve dare una scossa su Taiwan. La prospettiva di Kroenig (Di martedì 20 settembre 2022) Il Presidente americano Joe Biden ha recentemente dichiarato il fermo sostegno militare americano a Taiwan nel caso Pechino decidesse di invadere l’isola. Un cambio di marcia rispetto all’ambiguità strategica mantenuta da Washington fino a oggi. Nel frattempo l’esercito cinese prepara piani di invasione al 2027. Quali sono i principali aspetti e i possibili sviluppi del dossier Taiwanese? Ne parliamo con Matthew Kroenig, professore alla Georgetown University, esperto dell’Atlantic Council con diverse esperienze nelle comunità di difesa e intelligence americane. Le recenti dichiarazioni del Presidente Biden segnano cambio di paradigma rispetto alla tradizionale ambiguità di Washington sulla questione di Taiwan? La politica degli Stati Uniti verso Taipei è composta da due elementi, correlati ma distinti. Il primo è la ... Leggi su formiche (Di martedì 20 settembre 2022) Il Presidente americano Joe Biden ha recentemente dichiarato il fermo sostegno militare americano anel caso Pechino decidesse di invadere l’isola. Un cambio di marcia rispetto all’ambiguità strategica mantenuta da Washington fino a oggi. Nel frattempo l’esercito cinese prepara piani di invasione al 2027. Quali sono i principali aspetti e i possibili sviluppi del dossierese? Ne parliamo con Matthew, professore alla Georgetown University, esperto dell’Atlantic Council con diverse esperienze nelle comunità di difesa e intelligence americane. Le recenti dichiarazioni del Presidente Biden segnano cambio di paradigma rispetto alla tradizionale ambiguità di Washington sulla questione di? La politica degli Stati Uniti verso Taipei è composta da due elementi, correlati ma distinti. Il primo è la ...

