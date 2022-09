Le auto di Enzo Ferrari, intraviste sul set del film, sono una più bella dell'altra (Di martedì 20 settembre 2022) Le auto del film su Enzo Ferrari rappresentano una parte molto significativa della storia italiana, non solo per le vicende di un Paese che si riprendeva dalla fine della Seconda guerra mondiale e si preparava a rinascere, ma anche perché in quegli anni le automobili fatte in Italia erano il meglio della produzione mondiale, sia dal punto di vista della meccanica che del design. E pensare che la Ferrari era nata da poco - Enzo l'ha fondata nel 1947 - e che fino ad allora le automobili italiane più prestigiose erano le Alfa Romeo, le Lancia e le Maserati. Tutto quello che sappiamo del film su Enzo Ferrari Ma prima di entrare nel ... Leggi su gqitalia (Di martedì 20 settembre 2022) Ledelsurappresentano una parte molto significativaa storia italiana, non solo per le vicende di un Paese che si riprendeva dalla finea Seconda guerra mondiale e si preparava a rinascere, ma anche perché in quegli anni lemobili fatte in Italia erano il meglioa produzione mondiale, sia dal punto di vistaa meccanica che del design. E pensare che laera nata da poco -l'ha fondata nel 1947 - e che fino ad allora lemobili italiane più prestigiose erano le Alfa Romeo, le Lancia e le Maserati. Tutto quello che sappiamo delsuMa prima di entrare nel ...

