Iran in ‘pre-rivoluzione’ | la morte di Mahsa Amini e la salute di Khamenei sono gli elementi decisivi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 settembre 2022) “Marg bar dictator”al dittatore in persiano, nda è uno degli slogan che ho sentito più spesso ined ancora oggi è il motto più utilizzato dai manifestanti che in molte cittàiane stanno protestando dal giorno delladi, la ventiduenne uccisa dalla polizia morale (Gasht-e Ershad) a Tehran. Il riferimento è a Ali, il Leader Supremo dell’, che è succeduto alladell’Ayatollah Khomeini, fondatore della Repubblica Islamica. L’indignazione per ladi Masha, uccisa perché aveva indossato in maniera non appropriata l’hijab, ha avuto una risonanza mediatica internazionale. Sulla vicenda il presidenteiano, Ebrahim Raisi, ha ordinato al ministero ...