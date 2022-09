Inter, Gazzetta: “Analisi nerazzurra, tra infortuni e incomprensioni” (Di martedì 20 settembre 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta oggi la squadra Inter deve davvero ritrovare la quadra per dare la scossa alla stagione stessa. “Le assenze Poi c’è anche il campo, ossia lo sviluppo di quel gioco che l’anno scorso aveva conquistato tutti. Era un’Inter rotonda, offensiva che abbinava il divertimento ai risultati. L’estate si è portata via Perisic e l’assenza pesa ben al di là delle difficoltà di Gosens. Perisic Interpretava il ruolo come costruttore di gioco, come inventore: era un fantasista che si muoveva sulla corsia. Il suo apporto era talmente ampio da non poter essere semplicemente catalogato nella casella dei gol o degli assist. Chiunque giochi al suo posto non può garantire lo svolgimento delle stesse funzioni. Gosens è un incursore, pure bravo quando sta bene, ma non ... Leggi su seriea24 (Di martedì 20 settembre 2022)- Come riporta laoggi la squadradeve davvero ritrovare la quadra per dare la scossa alla stagione stessa. “Le assenze Poi c’è anche il campo, ossia lo sviluppo di quel gioco che l’anno scorso aveva conquistato tutti. Era un’rotonda, offensiva che abbinava il divertimento ai risultati. L’estate si è portata via Perisic e l’assenza pesa ben al di là delle difficoltà di Gosens. Perisicpretava il ruolo come costruttore di gioco, come inventore: era un fantasista che si muoveva sulla corsia. Il suo apporto era talmente ampio da non poter essere semplicemente catalogato nella casella dei gol o degli assist. Chiunque giochi al suo posto non può garantire lo svolgimento delle stesse funzioni. Gosens è un incursore, pure bravo quando sta bene, ma non ...

