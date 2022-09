Il caso Richetti travolge il partito di Calenda (Di martedì 20 settembre 2022) Una donna racconta a Fanpage di avere subito molestie da un senatore, “un uomo molto potente” che subito dopo avrebbe sporto denuncia contro di lei. Da qualsiasi parte la si guardi, è una brutta storia. Ci sono dentro forze dell’ordine che a loro volta adottano comportamenti inopportuni, ci sono messaggi (da verificare) indecenti per un politico che si definisce progressista e c’è un giornalismo che sembra non rendersi conto di come il tema sia delicato non solo per il caso specifico ma per l questione generale. Il sexygate di Palazzo Madama, il senatore di Azione Matteo Richetti nega tutte le accuse. E intanto paga la presunta vittima Le donne in Italia che vengono molestate non denunciano perché hanno paura di non essere credute, di essere esposte al pubblico ludibrio e di essere scandagliate. Il senatore di Azione Matteo Richetti si ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 settembre 2022) Una donna racconta a Fanpage di avere subito molestie da un senatore, “un uomo molto potente” che subito dopo avrebbe sporto denuncia contro di lei. Da qualsiasi parte la si guardi, è una brutta storia. Ci sono dentro forze dell’ordine che a loro volta adottano comportamenti inopportuni, ci sono messaggi (da verificare) indecenti per un politico che si definisce progressista e c’è un giornalismo che sembra non rendersi conto di come il tema sia delicato non solo per ilspecifico ma per l questione generale. Il sexygate di Palazzo Madama, il senatore di Azione Matteonega tutte le accuse. E intanto paga la presunta vittima Le donne in Italia che vengono molestate non denunciano perché hanno paura di non essere credute, di essere esposte al pubblico ludibrio e di essere scandagliate. Il senatore di Azione Matteosi ...

