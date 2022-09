Guendalina Tavassi rivela a tutti un dettaglio della sua separazione | Ho temuto per i miei figli

GrandeFratello : La Casa di #GFVIP riapre? E allora torna #GFVIPPARTY! ?? Tra gli ospiti di stasera: Alfonso Signorini, Sophie Codego… - Corriere : Guendalina Tavassi sull’ex marito: «Mi ha preso a bastonate in testa» - Blogdelledonne : L'estrzione sociale non c'entra nulla.. la violenza è violenza sempre e fa schifo! un abbraccio Guendalina a te e a… - paterno_carlo : - zazoomblog : Guendalina Tavassi sullex marito: Mi ha preso a bastonate - #Guendalina #Tavassi #sullex #marito: -

Dopo un matrimonio e due figli,ha deciso di lasciare Umberto D'Aponte . Alla base di questa rottura ci sono motivi gravissimi, l'ex gieffina infatti ha accusato l'ex di averla aggredita più volte. L'uomo però si ...L'ex gieffina ha testimoniato in aula nel processo che vede imputato Umberto D'Aponte per maltrattamenti in famiglia e lesioni ...Guendalina Tavassi ha infatti testimoniato contro di lui e le dichiarazioni che arrivano dall’aula del tribunale fanno gelare il sangue. A riportare una parte delle dichiarazioni della Tavassi è stato ...Sulla proposta di nozze a Venezia si è esposta proprio Sophie Codegoni che ha svelato la verità: le nozze si faranno oppue no Ecco lo scoop al GFVIP Party.