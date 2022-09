Grande Fratello Vip, al via la settima edizione: ecco i primi concorrenti entrati nella casa (Di martedì 20 settembre 2022) La porta della casa più spiata d'Italia si è riaperta ieri sera per la settima edizione del Grande Fratello Vip, per la quarta volta condotto da Alfonso Signorini. Una nuova edizione del reality di Canale 5 con uno studio rinnovato, una casa ancora più Grande di quella delle passate edizioni e un cast che volutamente è stato mantenuto segreto, salvo le solite fughe di notizie che nei giorni passati hanno anticipato alcuni dei nomi dei concorrenti. In apertura di trasmissione è stata presentata la prima novità di questa settima edizione: Orietta Berti nel ruolo di opinionista al fianco della confermata Sonia Bruganelli. Accanto a loro, alla postazione social, Giulia Salemi, mentre Soleil Sorge e ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 20 settembre 2022) La porta dellapiù spiata d'Italia si è riaperta ieri sera per ladelVip, per la quarta volta condotto da Alfonso Signorini. Una nuovadel reality di Canale 5 con uno studio rinnovato, unaancora piùdi quella delle passate edizioni e un cast che volutamente è stato mantenuto segreto, salvo le solite fughe di notizie che nei giorni passati hanno anticipato alcuni dei nomi dei. In apertura di trasmissione è stata presentata la prima novità di questa: Orietta Berti nel ruolo di opinionista al fianco della confermata Sonia Bruganelli. Accanto a loro, alla postazione social, Giulia Salemi, mentre Soleil Sorge e ...

