(Di martedì 20 settembre 2022)stanno di? A lanciare l’indiscrezione negli scorsi giorni è stato il portale ThePipol, che ha lasciato letteralmente senza parole tutta quella fetta di pubblico che ha seguito l’ex tronista di Uomini e Donne e il cantautore sardo durante le avventure televisive. I due, infatti, hanno partecipatosia a Temptation Island che al Grande Fratello Vip, attirando a sé l’attenzione dei telespettatori. Prima, poi separati, poi di, fino ad arrivare alla nuova rottura. Quella definitiva. O almeno taleva. Pareva, infatti, non esserci più alcuna possibilità in merito a un eventuale ritorno di fiamma tra di loro, ma la clamorosa indiscrezione di ThePipol ha ...

IsaeChia : Gf Vip, Serena Enardu e Pago di nuovo insieme? Una risposta di lei sembra chiarire ogni dubbio (Video) - JF121971 : @lucasannino4 Ho sempre seguito il Gf vip lo scorsi anno per Giulia ma quest'anno salto volentieri, mi spiace per P… - MucciMucci4 : @ssofiagostinii7 Mi ricordo il confronto il 17 novembre negli studi del GF vip .La frase è di @Soleil_stasi quando… - infoitcultura : Gf Vip, clamoroso ritorno di fiamma tra Serena Enardu e Pago? Lo scoop - RegalinoV : Serena Enardu e Pago sono tornati insieme? Il colpo di scena -

Il Gfle ha permesso di rimettersi in gioco e ritornare sul piccolo schermo, ma la sua scelta è ... Ad oggi, Laura Freddi è tornata in tv come ospite fissa di Oggi è un altro giorno di......in qualità di ospite fisso a Oggi è un altro giorno (talk feriale di Rai Uno condotto da... parlando anche di alcune colleghe e dell'esperienza fatta al Grande Fratelloin qualità di ...Gf Vip, Serena Enardu e Pago di nuovo insieme Una risposta di lei sembra chiarire ogni dubbio (Video). Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Si è riaperta la porta rossa della casa più spiata d’Italia: riecco il Grande Fratello Vip con due appuntamenti settimanali: ieri lunedì 19 e giovedì 22 settembre in prima serata su Canale 5. Il reali ...