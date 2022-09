Gf Vip 7 | Giulia Salemi confessa chi sono i Vipponi per lei più prometti e tra chi potrebbe nascere una ship!

(Di martedì 20 settembre 2022) L’ospite della puntata di CasaChi di oggi è stata. L’ex gieffina si occuperà delle interazioni del mondo social in relazione alla nuova stagione del Gf Vip e in anteprima ha rivelato i concorrenti più e meno apprezzati della prima puntata: Io seleziono i tweet e poi li mando agli autori. E loro hanno detto “Daiè la prima puntata dobbiamo essere buoni“. Alcuni concorrenti non hanno avuto una ola su twitter perché le presentazionistate un pochino deludenti, tra questi ho visto Antonino Spinalbese, Luca Salatino, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon. Invece c’è una grande ola per le regine di questo Gf, Elenoire Ferruzzi, Pamela Prati e Patrizia Rossetti, questo trio ha fatto furore,tutti pazzi di loro., a CasaChi, ha fatto i nomi delle sue ...

