Galeone su Allegri: “Nessun progetto, ecco il mio consiglio” (Di martedì 20 settembre 2022) Giovanni Galeone parla del suo allievo Massimiliano Allegri e delle sue difficoltà con la Juventus Massimiliano Allegri è senza dubbio uno degli allenatori più al centro delle critiche in questo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 20 settembre 2022) Giovanniparla del suo allievo Massimilianoe delle sue difficoltà con la Juventus Massimilianoè senza dubbio uno degli allenatori più al centro delle critiche in questo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

GoalItalia : Galeone 'salva' Allegri: 'Ha una squadra mediocre, un miracolo qualificarsi per la prossima Champions League' ?? - FBiasin : #Galeone alla gazza: “La #Juve è una squadra mediocre, anche al completo con Di Maria, Pogba, Chiesa e gli altri,… - heelsteffe : @pisto_gol Ballardini e Pistocchi sono la versione povera di Allegri e Galeone Non dico la versione scema perché tanto il livello è quello - JoColombo71 : @FBiasin Allegri ha il suo portavoce Galeone per dire ciò che gli conviene, fa arrivare alla società messaggi per i… - DimoDaniele : @Cobretti_80 Allegri quello di Galeone? -