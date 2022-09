F1, Mattia Binotto: “Cambieremo il nostro modo di agire. Nel 2022 non abbiamo sviluppato abbastanza la vettura” (Di martedì 20 settembre 2022) Mentre ci troviamo nel bel mezzo delle tre settimane di riposo che separano il Gran Premio d’Italia da quello di Singapore (che torna in calendario dopo le due edizioni cancellate per colpa della pandemia), il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, prova a mettere i cosiddetti “puntini sulle i” riguardo alcuni aspetti importanti. Da un certo punto del Mondiale di Formula Uno 2022, la scuderia del Cavallino Rampante è stata travolta da polemiche infinite su diverse decisioni sbagliate prese a livello strategico, ma non solo. Anzi, come se non bastasse, sulle spalle di Mattia Binotto si sono sommati parecchi attacchi da addetti ai lavori, ex piloti e, ovviamente, tifosi della Rossa. Il numero uno di Maranello ha voluto dire la sua in una intervista a Sky Sports UK: “Credo che non dobbiamo cambiare ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) Mentre ci troviamo nel bel mezzo delle tre settimane di riposo che separano il Gran Premio d’Italia da quello di Singapore (che torna in calendario dopo le due edizioni cancellate per colpa della pandemia), il team principal della Ferrari,, prova a mettere i cosiddetti “puntini sulle i” riguardo alcuni aspetti importanti. Da un certo punto del Mondiale di Formula Uno, la scuderia del Cavallino Rampante è stata travolta da polemiche infinite su diverse decisioni sbagliate prese a livello strategico, ma non solo. Anzi, come se non bastasse, sulle spalle disi sono sommati parecchi attacchi da addetti ai lavori, ex piloti e, ovviamente, tifosi della Rossa. Il numero uno di Maranello ha voluto dire la sua in una intervista a Sky Sports UK: “Credo che non dobbiamo cambiare ...

