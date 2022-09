Esonero e summit immediato: arriva Pochettino (Di martedì 20 settembre 2022) Mauricio Pochettino è pronto per una nuova avventura dopo l’addio al PSG: è stato accostato anche alla Serie A, ma può arrivare subito Il suo profilo è stato anche messo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 20 settembre 2022) Mauricioè pronto per una nuova avventura dopo l’addio al PSG: è stato accostato anche alla Serie A, ma puòre subito Il suo profilo è stato anche messo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Alemarconatoo : RT @m_bufalino: ORA FACCIA D’ANGELO Summit-fiume fino a tarda sera: si va verso l’esonero di Maran, torna il tecnico che ha sfiorato la Ser… - iotifopisa : RT @m_bufalino: ORA FACCIA D’ANGELO Summit-fiume fino a tarda sera: si va verso l’esonero di Maran, torna il tecnico che ha sfiorato la Ser… - m_bufalino : ORA FACCIA D’ANGELO Summit-fiume fino a tarda sera: si va verso l’esonero di Maran, torna il tecnico che ha sfiorat… - ZonaBianconeri : RT @notHODLER: *BREAKING NEWS* da fonti mi arrivano voci di un summit (in corso) a Milano fra dirigenza - proprietà. Allegri in precedenza… - Jsummit_NH : *BREAKING NEWS* da fonti mi arrivano voci di un summit (in corso) a Milano fra dirigenza - proprietà. Allegri in pr… -