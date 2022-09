Doc non tornerà prima del 2024, parola di Luca Argentero (Di martedì 20 settembre 2022) Luca Argentero Per fare bene le cose, ci vuole tempo, e la terza stagione di Doc – Nelle tue Mani va studiata a dovere, per rendere onore alle prime due, che hanno stravolto il panorama della fiction italiana e hanno regalato alla Rai un altro eroe acchiappa-ascolti. Dunque, occorre armarsi di pazienza, perchè i nuovi episodi della fiction arriveranno in tv “non prima del 2024“, come ha svelato il protagonista Luca Argentero. In un’intervista a Sorrisi il nuovo conduttore di Striscia la Notizia ha spiegato che “l’ideazione e la scrittura della serie sono lunghissime” e che, proprio per questo toccherà aspettare per vedere quello che potrebbe essere il suo ultimo atto. Argentero, infatti, ci aveva confessato di aver sempre immaginato Doc su solo tre stagioni, ma ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 20 settembre 2022)Per fare bene le cose, ci vuole tempo, e la terza stagione di Doc – Nelle tue Mani va studiata a dovere, per rendere onore alle prime due, che hanno stravolto il panorama della fiction italiana e hanno regalato alla Rai un altro eroe acchiappa-ascolti. Dunque, occorre armarsi di pazienza, perchè i nuovi episodi della fiction arriveranno in tv “nondel“, come ha svelato il protagonista. In un’intervista a Sorrisi il nuovo conduttore di Striscia la Notizia ha spiegato che “l’ideazione e la scrittura della serie sono lunghissime” e che, proprio per questo toccherà aspettare per vedere quello che potrebbe essere il suo ultimo atto., infatti, ci aveva confessato di aver sempre immaginato Doc su solo tre stagioni, ma ...

