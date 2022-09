Covid | Salvini | Tornassi indietro

(Di martedì 20 settembre 2022) Il leader della Lega si pente per la linea tenuta durante l'emergenza Coronavirus: "non riapproverei quelle norme che hanno lasciato a casa i lavoratori"

Io so solo che se ci fosse stato un governo di destra durante il- 19,ci avrebbe fatto iniettare lo Sputnik, il vaccino di Putin". Così Francesco Boccia, commissario Pd in Campania e ...... medici, insegnanti e infermieri durante il. Tutelerei la libertà di scelta e il lavoro di tanti italiani". Lo dice Matteoa Oggi è un altro giorno, su Rai 1. "Gli obblighi, le sanzioni ... Salvini fa mea culpa sul Covid: "Non voterei più sanzioni contro i lavoratori" Il leader della Lega si pente per la linea tenuta durante l'emergenza Coronavirus: "Tornassi indietro non riapproverei quelle norme che hanno lasciato a casa i lavoratori" ...A pochi giorni dalle elezioni politiche 2022 del prossimo 25 settembre, le banche d’affari inclusa la onnipresente Goldman Sachs confermano l’outlook di una vittoria delle destre e aspettano Giorgia M ...