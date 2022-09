Covid, i dati – Torna lievemente a crescere la curva dei contagi: 28.395 nuovi casi in 24 ore. Altri 60 morti (Di martedì 20 settembre 2022) La curva dei contagi da Covid in Italia Torna a salire: sono 28.395 i nuovi casi registrati martedì 20 settembre, frutto di 207.434 tamponi processati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività che arriva al 13,7%. Si tratta di oltre 5mila positivi in più rispetto a martedì scorso, con un aumento anche nel trend settimanale: tra lunedì e oggi sono 36.654 i contagi registrati, nei primi due giorni della scorsa settimana erano stati 29.576. Per ritrovare un inizio di settimana con un tale numero di nuovi casi bisogna Tornare alla fine di agosto. Il bollettino del ministero della Salute comunica inoltre Altri 60 morti oggi, contro i 31 decessi di ieri. Sono in leggera crescita anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Ladeidain Italiaa salire: sono 28.395 iregistrati martedì 20 settembre, frutto di 207.434 tamponi processati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività che arriva al 13,7%. Si tratta di oltre 5mila positivi in più rispetto a martedì scorso, con un aumento anche nel trend settimanale: tra lunedì e oggi sono 36.654 iregistrati, nei primi due giorni della scorsa settimana erano stati 29.576. Per ritrovare un inizio di settimana con un tale numero dibisognare alla fine di agosto. Il bollettino del ministero della Salute comunica inoltre60oggi, contro i 31 decessi di ieri. Sono in leggera crescita anche ...

