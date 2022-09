telodogratis : Covid e Dad, Rizzo: “Boom miopia ragazzi con pandemia” - News24_it : Covid e Dad, Rizzo: 'Boom miopia ragazzi con pandemia' - italiaserait : Covid e Dad, Rizzo: “Boom miopia ragazzi con pandemia” - Adnkronos : Covid e Dad, Rizzo: 'Boom miopia ragazzi con pandemia'. Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Stanislao Rizzo, docente… - fisco24_info : Covid e Dad, Rizzo: 'Boom miopia ragazzi con pandemia': (Adnkronos) - 'C'è anche un abuso dello smartphone' dice al… -

Inizio della scuola senza mascherine, distanziamento e abolizione dellaper gli allievi che sono tornati in classe la scorsa settimana, e anche con tante novità per ...restrizioni imposte dal"......"di più" rispetto agli impegni quotidiani Abbiamo deciso di concentrare le lezioni il sabato mattina ed è venuta in aiuto una metodica che durante ilabbiamo imparato a conoscere bene: la, ... Covid e Dad, Rizzo: "Boom miopia ragazzi con pandemia" (Adnkronos) - "La pandemia con il conseguente isolamento casalingo, senza poter uscire e fare sport, e poi Dad per studiare davanti un Pc o un tablet, hanno fatto aumentare la diffusione della miopia ...Diminuiscono gli abbandono scolastici nelle scuole dell’obbligo fiorentine: nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 le segnalazioni per mancata o irregolare frequenza scolastica sono state 81 contro ...