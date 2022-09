Cirielli: “Per noi contano le persone, auspico un ampio consenso nel mio territorio” (Di martedì 20 settembre 2022) di Erika Noschese “È inconcepibile e inaccettabile che – proprio quando i sondaggi registrano un considerevole dato sull’astensionismo, quasi il 40% – invece di lavorare per controvertere tale tendenza, il sindaco di Maiori decida di sopprimere il seggio elettorale di Erchie, costringendo gli abitanti del posto, tra i quali molti anziani, a percorrere 9,3 Km di strada costiera per portarsi a Maiori. Così, evidentemente, si favorisce la non partecipazione degli abitanti di Erchie al voto di domenica. Chiedo al Prefetto di intervenire”. Lo dichiara il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli che chiede l’intervento del prefetto per ripristinare il seggio. “Si trovi con grande celerità una soluzione alternativa, un’adeguata struttura che possa ospitare a Erchie il seggio elettorale”, ha aggiunto Cirielli. Intanto, ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 20 settembre 2022) di Erika Noschese “È inconcepibile e inaccettabile che – proprio quando i sondaggi registrano un considerevole dato sull’astensionismo, quasi il 40% – invece di lavorare per controvertere tale tendenza, il sindaco di Maiori decida di sopprimere il seggio elettorale di Erchie, costringendo gli abitanti del posto, tra i quali molti anziani, a percorrere 9,3 Km di strada costiera per portarsi a Maiori. Così, evidentemente, si favorisce la non partecipazione degli abitanti di Erchie al voto di domenica. Chiedo al Prefetto di intervenire”. Lo dichiara il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia, Edmondoche chiede l’intervento del prefetto per ripristinare il seggio. “Si trovi con grande celerità una soluzione alternativa, un’adeguata struttura che possa ospitare a Erchie il seggio elettorale”, ha aggiunto. Intanto, ...

Shamone87665062 : RT @AlekosPrete: Edmondo Cirielli. Questore della Camera dei Deputati già presidente della Provincia di Salerno e capolista alla Camera nel… - InfinitoIsacco : RT @AlekosPrete: Edmondo Cirielli. Questore della Camera dei Deputati già presidente della Provincia di Salerno e capolista alla Camera nel… - stefanodeferra2 : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Edmondo #Cirielli: 'In occasione del comizio di Caserta tenuto dall'on. Meloni, per l'ennesima volta chi di… - ultimora_pol : #Elezioni2022 Edmondo #Cirielli: 'In occasione del comizio di Caserta tenuto dall'on. Meloni, per l'ennesima volta… - inforcampania : SALERNO - PER CIRIELLI LA SENTENZA DEL TAR SULLE ELEZIONI AL CONSORZIO DI BONIFICA DEL SARNO E' UNA 'VITTORIA DELLA… -