Allegri e un esonero da top player: quanto costerebbe lasciare andare il tecnico? (Di martedì 20 settembre 2022) L'esonero di Allegri alla Juventus costerebbe caro ai bianconeri: l'addio di Max sarebbe l'equivalente di un top player. Secondo quanto riportato da Tuttosport, servirebbero 80 milioni per salutare Allegri dopo questo avvio deludente. I costi sarebbero calcolati inserendo lo stipendio suo e del suo staff più i costi di un eventuale sostituto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

