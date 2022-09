salvione : Allan torna a Napoli: eccolo con la moglie Thais - sportli26181512 : #Allan torna a Napoli: eccolo con la moglie #Thais: Il centrocampista dell'Everton ha approfittato della sosta per… - 100x100Napoli : [FOTO] Allan torna a Napoli con la moglie, lo splendido scatto con Castel Dell’Ovo sullo sfondo - Zielinskighosta : RT @fullmetalnapoli: Milinkovic Savic gol e assist contro la cremonese o spezia di turno e torna ad essere il miglior centrocampista del ca… - zambomiopadrone : RT @fullmetalnapoli: Milinkovic Savic gol e assist contro la cremonese o spezia di turno e torna ad essere il miglior centrocampista del ca… -

Corriere dello Sport

Mertens appena puòa Napoli , Inler commenta con gioia sui social le vittorie azzurre. E poi c'èche sfrutta la pausa per le nazionali per fare ritorno nella città che continua ad amare anche adesso che ...L'ex calciatore del Napoli, Marques, approfitta della sosta per tornare a Napoli e godersi qualche giorno in Italia con la propria moglie. Comments comments Allan torna a Napoli: eccolo con la moglie Thais Il centrocampista dell'Everton ha approfittato della sosta per le nazionali per fare ritorno nella città che continua ad amare ...Allan torna a Napoli con la moglie Thais, il centrocampista ha scelto Castel Dell'Ovo per la promessa d' amore per l'eternità.