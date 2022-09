WTA Tokyo 2022 | risultati 19 settembre | bene Elise Mertens e Petra Martic

(Di lunedì 19 settembre 2022) Sono scattati i Pan Pacific Opendi tennis: sul cemento indoor nipponico il tabellone principale di singolare femminile del torneo WTA 500ha visto disputarsi nella mattina italiana ben sei incontri del primo turno. Non ci sono azzurre in gara. Nella parte alta del tabellone la cinese Zheng Qinwen regola la nipponica Misaki Doi con lo score di 6-2 6-4, mentre la belgaliquida la cinese Wang Qiang col punteggio di 6-0 6-3, infine il derby statunitense premia Claire Liu, che batte Alison Riske-Amritraj per 6-2 6-3. Nella parte bassa del tabellone la cinese Wang Xinyu necessita di tre set per eliminare l’australiana Ellen Perez con lo score di 7-5 1-6 6-4, mentre l’ellenica Despina Papamichail supera la cinese You Xiaodi per 6-4 6-2, infine la croata...

