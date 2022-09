William e Harry, nessuno sguardo fra loro. Resta il gelo (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – nessuno sguardo o gesto fra William e Harry. Terminiati i riti pubblici del funerale della regina Elisabetta, il Guardian sottolinea la freddezza che sembra rimasta fra i due fratelli, in rotta da quando i Sussex hanno rinunciato allo status reale. William ed Harry, il primo in divisa e il secondo no perché non più reale in servizio, hanno marciato l’uno accanto all’altro dietro il feretro della nonna. Eppure, sia durante le processioni che i servizi religiosi, i due fratelli e le mogli hanno “studiata mente evitato ogni interazione. I loro occhi non si sono mai incontrati, la distanza fisica è sempre stata mantenuta”, scrive il quotidiano. All’arrivo nella cappella di St. George per il servizio di commiato, William, la moglie e i due ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) –o gesto fra. Terminiati i riti pubblici del funerale della regina Elisabetta, il Guardian sottolinea la freddezza che sembra rimasta fra i due fratelli, in rotta da quando i Sussex hanno rinunciato allo status reale.ed, il primo in divisa e il secondo no perché non più reale in servizio, hanno marciato l’uno accanto all’altro dietro il feretro della nonna. Eppure, sia durante le processioni che i servizi religiosi, i due fratelli e le mogli hanno “studiata mente evitato ogni interazione. Iocchi non si sono mai incontrati, la distanza fisica è sempre stata mantenuta”, scrive il quotidiano. All’arrivo nella cappella di St. George per il servizio di commiato,, la moglie e i due ...

