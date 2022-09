Ucraina: intelligence Gb, 'russi hanno perso 4 aerei da guerra in 10 giorni' (Di lunedì 19 settembre 2022) Londra, 19 set. (Adnkronos) - È probabile che la russia abbia perso almeno quattro aerei da guerra in Ucraina negli ultimi 10 giorni, portando il numero totale delle perdite presumibilmente a 55 aerei dall'inizio dell'invasione. Lo ha scritto su Twitter l'intelligence britannica, secondo cui "esiste la possibilità realistica che questo sia in parte il risultato dell'assunzione di maggiori rischi da parte dell'aviazione russa, mentre cerca di fornire supporto aereo ravvicinato alle forze di terra russe sotto la pressione dell'offensiva Ucraina". "La consapevolezza dei piloti russi è spesso scarsa, c'è una reale possibilità che alcuni aerei si siano smarriti sul territorio nemico e siano caduti in zone ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Londra, 19 set. (Adnkronos) - È probabile che laa abbiaalmeno quattrodainnegli ultimi 10, portando il numero totale delle perdite presumibilmente a 55dall'inizio dell'invasione. Lo ha scritto su Twitter l'britannica, secondo cui "esiste la possibilità realistica che questo sia in parte il risultato dell'assunzione di maggiori rischi da parte dell'aviazione russa, mentre cerca di fornire supporto aereo ravvicinato alle forze di terra russe sotto la pressione dell'offensiva". "La consapevolezza dei pilotiè spesso scarsa, c'è una reale possibilità che alcunisi siano smarriti sul territorio nemico e siano caduti in zone ...

