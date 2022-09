Salerno, cade albero: auto distrutte (Di lunedì 19 settembre 2022) di Erika Noschese Il verde pubblico, nel capoluogo di provincia, è ormai diventato una vera e propria emergenza e ieri, per l’ennesima volta, è stata sfiorata la tragedia quando ad Arbostella un albero di grosse dimensioni è caduto. Si tratta del parcheggio privato di un condominio ma la strada che lo attraversa è pubblica e, di conseguenza, la manutenzione degli alberi spetterebbe all’amministrazione comunale. Fortunatamente, non sono stati registrati feriti ma l’albero, cadendo, ha distrutto – quasi completamente – due auto in sosta. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 17. I condomini hanno prontamente allertato i vigili del Fuoco e la Polizia Municipale che hanno messo in sicurezza la zona prima di rimuovere del fusto. L’episodio di ieri pomeriggio ha riacceso la polemica sulla mancata ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 19 settembre 2022) di Erika Noschese Il verde pubblico, nel capoluogo di provincia, è ormai diventato una vera e propria emergenza e ieri, per l’ennesima volta, è stata sfiorata la tragedia quando ad Arbostella undi grosse dimensioni è caduto. Si tratta del parcheggio privato di un condominio ma la strada che lo attraversa è pubblica e, di conseguenza, la manutenzione degli alberi spetterebbe all’amministrazione comunale. Fortunatamente, non sono stati registrati feriti ma l’ndo, ha distrutto – quasi completamente – duein sosta. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 17. I condomini hanno prontamente allertato i vigili del Fuoco e la Polizia Municipale che hanno messo in sicurezza la zona prima di rimuovere del fusto. L’episodio di ieri pomeriggio ha riacceso la polemica sulla mancata ...

