Riscontri freschi sull’aggiornamento iOS 16 e durata batteria per iPhone

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 19 settembre 2022) Ci sono ulterioriche dobbiamo prendere in esame in queste ore per quanto concerne l’aggiornamento iOS 16, soprattutto per quanto riguarda ladellaper i varicompatibili. A tal proposito, occorre tornare sulla questione che abbiamo iniziato ad analizzare la scorsa settimana con un primo articolo a tema, fermo restando che ogni esperienza utente sia differente e che il trend riportato stamane potrebbe differire rispetto alle sensazioni che avete maturato durante il weekend. Premesso questo, vediamo come stanno le cose allo stato attuale. Cosa dobbiamo sapereiOS 16 eperin queste ore Quali sono le informazioni venute a galla fino ad ora...