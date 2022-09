Programmi TV di stasera, lunedì 19 settembre 2022. Meloni e Calenda a Quarta Repubblica (Di lunedì 19 settembre 2022) Nicola Porro - Quarta Repubblica Rai1, ore 21.25: Le Indagini di Lolita Lobosco Replica Fiction. 1×04 Gioco pericoloso: Il giorno dopo una rimpatriata di classe Lolita viene svegliata dalla notizia della morte di Vittorio, suo ex compagno di scuola. Sembra trattarsi di un suicidio, ma questa versione non soddisfa l’acume investigativo di Lolita, che decide di approfondire le indagini sul caso, già destinato all’archiviazione. Con determinazione e testardaggine il vicequestore riesce così a fare luce non soltanto sulla misteriosa fine di Vittorio ma su un più vasto e complesso scenario, dove denaro, corruzione e morte la fanno da padroni. Rai2, ore 21.20: I mercenari Film del 2010 di Sylvester Stallone con Sylvester Stallone e Jason Statham. Trama: Barney Ross è un uomo che non ha niente da perdere, non prova emozioni né sente paura, è un leader e ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 19 settembre 2022) Nicola Porro -Rai1, ore 21.25: Le Indagini di Lolita Lobosco Replica Fiction. 1×04 Gioco pericoloso: Il giorno dopo una rimpatriata di classe Lolita viene svegliata dalla notizia della morte di Vittorio, suo ex compagno di scuola. Sembra trattarsi di un suicidio, ma questa versione non soddisfa l’acume investigativo di Lolita, che decide di approfondire le indagini sul caso, già destinato all’archiviazione. Con determinazione e testardaggine il vicequestore riesce così a fare luce non soltanto sulla misteriosa fine di Vittorio ma su un più vasto e complesso scenario, dove denaro, corruzione e morte la fanno da padroni. Rai2, ore 21.20: I mercenari Film del 2010 di Sylvester Stallone con Sylvester Stallone e Jason Statham. Trama: Barney Ross è un uomo che non ha niente da perdere, non prova emozioni né sente paura, è un leader e ...

