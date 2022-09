Ponte Morandi: per un cavillo Autostrade e Spea fuori dal processo (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set – Autostrade per l’Italia (Aspi) e la sua società controllata per l’ingegneria Spea, non saranno responsabili civili al processo per il crollo del Ponte Morandi che provocò 43 vittime. E’ quanto deciso oggi dai giudici dopo l’apposita, quanto clamorosa, richiesta da parte delle stesse società al tribunale di Genova. In pratica, Autostrade e Spea avevano chiesto di non pagare i danni in solido con gli imputati eventualmente condannati. E così sarà, perché in caso di condanna saranno soltanto i singoli imputati a pagare i risarcimenti. Adesso le due società – che nei mesi scorsi avevano versato circa 30 milioni di euro dopo aver patteggiato – potrebbero uscire del tutto dal processo per il crollo del Ponte ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set –per l’Italia (Aspi) e la sua società controllata per l’ingegneria, non saranno responsabili civili alper il crollo delche provocò 43 vittime. E’ quanto deciso oggi dai giudici dopo l’apposita, quanto clamorosa, richiesta da parte delle stesse società al tribunale di Genova. In pratica,avevano chiesto di non pagare i danni in solido con gli imputati eventualmente condannati. E così sarà, perché in caso di condanna saranno soltanto i singoli imputati a pagare i risarcimenti. Adesso le due società – che nei mesi scorsi avevano versato circa 30 milioni di euro dopo aver patteggiato – potrebbero uscire del tutto dalper il crollo del...

LaVeritaWeb : L’uomo forte della famiglia (non indagato) parla ai pm sul crollo del Morandi. Svela un incontro del 2010. Già allo… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi L’interrogatorio mai rivelato di Mion Il verbale choc che svergogna i Benetton… - LaVeritaWeb : Media e politici preferiscono parlare di facezie anziché chiedere giustizia per i 43 morti del ponte Morandi.… - Reemul64 : RT @IlPrimatoN: Le due società non saranno responsabili civili al processo per il crollo del ponte. L'amarezza dei parenti delle vittime h… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Le due società non saranno responsabili civili al processo per il crollo del ponte. L'amarezza dei parenti delle vittime h… -