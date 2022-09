Perché la Commissione vuole sospendere due terzi di fondi Ue all’Ungheria (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo una lunga battaglia a intensità ridotta tra Bruxelles e Budapest, la Commissione europea ha attivato l’arma più pesante del suo arsenale per contrastare le politiche del governo di Viktor Orbán, che considera responsabili di «violazioni dello stato di diritto» in Ungheria. Il collegio dei commissari, riunito straordinariamente di domenica, ha votato all’unanimità la sospensione di parte dei fondi europei destinati al Paese: circa 7,5 miliardi di euro, «congelati» fino a quando il governo ungherese non avrà risolto i problemi legati alla corruzione, alla giustizia e ai conflitti di interesse. La misura, però, entrerà in vigore soltanto se approvata a maggioranza qualificata dal Consiglio dell’Unione europea, chiamato a pronunciarsi entro un mese. Un blocco da 7,5 milioniLa decisione della Commissione è il passo più significativo ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo una lunga battaglia a intensità ridotta tra Bruxelles e Budapest, laeuropea ha attivato l’arma più pesante del suo arsenale per contrastare le politiche del governo di Viktor Orbán, che considera responsabili di «violazioni dello stato di diritto» in Ungheria. Il collegio dei commissari, riunito straordinariamente di domenica, ha votato all’unanimità la sospensione di parte deieuropei destinati al Paese: circa 7,5 miliardi di euro, «congelati» fino a quando il governo ungherese non avrà risolto i problemi legati alla corruzione, alla giustizia e ai conflitti di interesse. La misura, però, entrerà in vigore soltanto se approvata a maggioranza qualificata dal Consiglio dell’Unione europea, chiamato a pronunciarsi entro un mese. Un blocco da 7,5 milioniLa decisione dellaè il passo più significativo ...

