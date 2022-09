Pensionamenti docenti e ATA 2022, domanda cessazione servizio: chi deve presentarla e chi no (Di lunedì 19 settembre 2022) Il MI ha pubblicato il DM n. 238/2022, riguardante i Pensionamenti del personale scolastico dal 1° settembre 2023, e la relativa nota illustrativa n. 31924 dell'8 settembre 2022. Chi va in pensione d'ufficio e chi a domanda. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 settembre 2022) Il MI ha pubblicato il DM n. 238/, riguardante idel personale scolastico dal 1° settembre 2023, e la relativa nota illustrativa n. 31924 dell'8 settembre. Chi va in pensione d'ufficio e chi a. L'articolo .

orizzontescuola : Pensionamenti docenti e ATA 2022, domanda cessazione servizio: chi deve presentarla e chi no - ParliamoDiNews : Docenti e ATA, si presentano due domande per la pensione: quella di cessazione entro il 21 ottobre su Istanze onlin… - LaHaine_42 : @iannetts70 @LuigiGallo15 Se va beh. Le pare che la scuola sono solo i docenti. Chi le fa le convocazioni? I pagame… - ProDocente : Pensionamenti: richieste al via da oggi per docenti e personale ATA fino al 21 ottobre. I dirigenti hanno tempo fin… -