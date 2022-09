Orrico (M5S): 'bene decalogo Confindustria Alberghi, molti punti in nostro programma' (Di lunedì 19 settembre 2022) "Il decalogo di Confindustria Alberghi ci trova d'accordo su molti punti che, di fatto, sono contenuti nel programma del Movimento 5 stelle". Ad affermarlo all'Adnkronos è Anna Laura Orrico, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) "Ildici trova d'accordo suche, di fatto, sono contenuti neldel Movimento 5 stelle". Ad affermarlo all'Adnkronos è Anna Laura, ...

zazoomblog : Orrico (M5S): ‘bene decalogo Confindustria Alberghi molti punti in nostro programma’ - #Orrico #(M5S): #‘bene… - lifestyleblogit : Orrico (M5S): 'bene decalogo Confindustria Alberghi, molti punti in nostro programma' - - pleccese : Orrico (M5S): ‘bene decalogo Confindustria Alberghi, molti punti in nostro programma’ ??Leggi di più su… - ledicoladelsud : Orrico (M5S): ‘bene decalogo Confindustria Alberghi, molti punti in nostro programma’ - CasaItaliaRadio : Orrico (M5S): ‘bene decalogo Confindustria Alberghi, molti punti in nostro programma’ ??Leggi di più su… -