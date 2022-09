Meloni smonta le fake news del Pd | «Non tollerano l’idea di una donna di destra premier»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 19 settembre 2022) Il posizionamento internazionale, la sua presunta sottomissione al patriarcato,di Europa, i rapporti nel centroe l’ipotesi di un governo di larghe intese. In una lunga intervista col Giornale, firmata dal direttore Augusto Minzolini, Giorgiauna per una tutte le “” agitate dalla sinistra e da quella diffusa propaganda che non riesce a fare i conti con la democrazia dell’alternanza e, forse ancora di più, con la prospettiva che il primo presidentedel Consiglio in Italia possa essere una leader di, lei. Unache parla di temi concreti e che sa declinare i suoi valori in visioni e progetti: sostegno a famiglie e imprese, lavoro, questione demografica, riforme per modernizzare il ...