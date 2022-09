Marelli torna al Ccnl: sindacati in guardia, esulta Fiom (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Il gruppo Marelli torna al Contratto collettivo nazionale. Entro il 2023 , infatti, disdetterà il contratto specifico di lavoro, più noto come contratto Fiat, adottato nel 2012 ma voluto fortissimamente già nel 2010 dall’ex ad Sergio Marchionne per dare corpo ad un contratto di settore, quello auto. Il nuovo Ccsl, che prese il posto del tradizionale contratto di Federmeccanica e che portò il Lingotto a fuoriuscire da Confindustria, debuttò a Pomigliano e di fatto tagliò fuori per lungo tempo la Fiom dalla rappresentanza sindacale nelle fabbriche in quanto non firmataria dell’accordo che invece fu condiviso da Fim e Uilm generando così una frattura storica tra le tute blu di Cgil, Cisl e Uil. L’annuncio di voler tornare nell’ambito contrattuale di Federmeccanica è stato dato oggi dal gruppo nel corso di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Il gruppoal Contratto collettivo nazionale. Entro il 2023 , infatti, disdetterà il contratto specifico di lavoro, più noto come contratto Fiat, adottato nel 2012 ma voluto fortissimamente già nel 2010 dall’ex ad Sergio Marchionne per dare corpo ad un contratto di settore, quello auto. Il nuovo Ccsl, che prese il posto del tradizionale contratto di Federmeccanica e che portò il Lingotto a fuoriuscire da Confindustria, debuttò a Pomigliano e di fatto tagliò fuori per lungo tempo ladalla rappresentanza sindacale nelle fabbriche in quanto non firmataria dell’accordo che invece fu condiviso da Fim e Uilm generando così una frattura storica tra le tute blu di Cgil, Cisl e Uil. L’annuncio di volerre nell’ambito contrattuale di Federmeccanica è stato dato oggi dal gruppo nel corso di ...

nicogozzi83 : RT @fiomnet: ???? #MARELLI FINALMENTE TORNA IL #CCNL ?? La svolta che la #Fiom ha più volte chiesto e non era più rinviabile. Occorre avviare… - fisco24_info : Marelli torna al Ccnl: sindacati in guardia, esulta Fiom: (Adnkronos) - Il gruppo Marelli torna al Contratto collet… - lomiomarco : RT @UilmBasilicata: MARELLI PASSA AL CCNL E TORNA IN FEDERMECCANICA - UilmBasilicata : MARELLI PASSA AL CCNL E TORNA IN FEDERMECCANICA - cronachemezzog : MARELLI PASSA AL CCNL E TORNA IN FEDERMECCANICA -