La modella è chiusa in casa da giorni. L'SOS degli amici (Di lunedì 19 settembre 2022) Acune settimane fa era stata fotografata a un festival con le gambe coperte di lividi e di punti rossi. Poi non si è presentata a un evento dedicato a lei alla New York Fashion Week. Pochi giorni fa, era stata ripresa mentre vagava a piedi nudi e in evidente stato confusionale all’interno dell’aeroporto Van Nuys di Los Angeles. Da alcuni giorni, poi, l’attrice e supermodella britannica Cara Delevingne, 30 anni, si è chiusa in casa e non esce più. Tanto che i suoi amici si sono detti preoccupati, e sperano che la coprotagonista di Suicide Squad accetti di sottoporsi a un periodo di riabilitazione. Cara Delevingne story ... Leggi su iodonna (Di lunedì 19 settembre 2022) Acune settimane fa era stata fotografata a un festival con le gambe coperte di lividi e di punti rossi. Poi non si è presentata a un evento dedicato a lei alla New York Fashion Week. Pochifa, era stata ripresa mentre vagava a piedi nudi e in evidente stato confusionale all’interno dell’aeroporto Van Nuys di Los Angeles. Da alcuni, poi, l’attrice e superbritannica Cara Delevingne, 30 anni, si èine non esce più. Tanto che i suoisi sono detti preoccupati, e sperano che la coprotagonista di Suicide Squad accetti di sottoporsi a un periodo di riabilitazione. Cara Delevingne story ...

TuttoQuaNews : RT @Corriere: La modella Cara Delevingne da giorni è chiusa in casa: l’allarme degli amici per la sua depressione - Corriere : La modella Cara Delevingne da giorni è chiusa in casa: l’allarme degli amici per la sua depressione -