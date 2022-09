Kate Winslet ricoverata in ospedale dopo una caduta sul set di Lee durante le riprese in Croazia (Di lunedì 19 settembre 2022) caduta sul set croato per Kate Winslet, finita all'ospedale in seguito a un brutto scivolone sul set del film Lee, dedicato alla fotografa di guerra Lee Miller. Una brutta caduta sul set di Lee, in Croazia, ha costretto Kate Winslet a una corsa in ospedale per verificare le condizioni dell'attrice. Per fortuna l'incidente non ha avuto conseguenze gravi. "Kate è scivolata ed è stata portata in ospedale come misura precauzionale richiesta dalla produzione. Sta bene e tornerà presto sul set, come pianificato" ha riportato una fonte vicina alla produzione a to Deadline. Kate Winslet è collegata alla produzione di Lee, biopic dedicato alla corrispondente della Seconda Guerra ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 settembre 2022)sul set croato per, finita all'in seguito a un brutto scivolone sul set del film Lee, dedicato alla fotografa di guerra Lee Miller. Una bruttasul set di Lee, in, ha costrettoa una corsa inper verificare le condizioni dell'attrice. Per fortuna l'incidente non ha avuto conseguenze gravi. "è scivolata ed è stata portata income misura precauzionale richiesta dalla produzione. Sta bene e tornerà presto sul set, come pianificato" ha riportato una fonte vicina alla produzione a to Deadline.è collegata alla produzione di Lee, biopic dedicato alla corrispondente della Seconda Guerra ...

