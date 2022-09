Jane Alexander impietosa su Re Carlo: commento in diretta tv (Di lunedì 19 settembre 2022) Rai e Mediaset oggi hanno seguito i funerali della Regina Elisabetta e dell’evento si è occupata anche Serena Bortone a Oggi è Un Altro Giorno. Tra gli ospiti in studio c’era anche Jane Alexander, che ha attirato l’attenzione per una risposta particolare. La conduttrice ha chiesto alla sua ospite cosa potrebbe consigliare a Re Carlo III e Jane ha risposto con un secco: “Di abdicare! Mi dispiace ma è così, per portare avanti la monarchia con i giovani William e Kate“. Sarà anche stata diretta, ma quasi tutti siamo d’accordo con Giana Alessandra. – “Un consiglio a Re Carlo?” – “Di abdicare”#QueenElizabethII #oggieunaltrogiorno pic.twitter.com/qWyYCFp0BS — Il Grande Flagello (@grande flagello) September 19, 2022 Jane Alexander e la sua storia d’amore ... Leggi su biccy (Di lunedì 19 settembre 2022) Rai e Mediaset oggi hanno seguito i funerali della Regina Elisabetta e dell’evento si è occupata anche Serena Bortone a Oggi è Un Altro Giorno. Tra gli ospiti in studio c’era anche, che ha attirato l’attenzione per una risposta particolare. La conduttrice ha chiesto alla sua ospite cosa potrebbe consigliare a ReIII eha risposto con un secco: “Di abdicare! Mi dispiace ma è così, per portare avanti la monarchia con i giovani William e Kate“. Sarà anche stata, ma quasi tutti siamo d’accordo con Giana Alessandra. – “Un consiglio a Re?” – “Di abdicare”#QueenElizabethII #oggieunaltrogiorno pic.twitter.com/qWyYCFp0BS — Il Grande Flagello (@grande flagello) September 19, 2022e la sua storia d’amore ...

