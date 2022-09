In Umbria la prima casa rifugio per persone Lgbt+. “Non questioni di genere ma genere umano” (Di lunedì 19 settembre 2022) Tra i vincitori dei progetti finanziati con i fondi dell’8 per mille alla Chiesa Valdese c’è quello di Omphalos denominato “Pink House“. Un progetto che prevede la ristrutturazione di due appartamenti, ricevuti in donazione all’associazione nel comune di Gualdo Tadino, per creare la prima casa rifugio in Umbria per persone Lgbt+ vittime di discriminazioni e violenze. A Gualdo Tadino, in Umbria, verrà creata la prima casa rifugio per persone Lgbt vittime di discriminazioneIl primo passo verso l’attivazione del servizio vero e proprio Stefano Bucaioni, presidente di Omphalos, ha commentato così la bella notizia: “Siamo particolarmente orgogliose e orgogliosi di questo progetto, purtroppo le case ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 19 settembre 2022) Tra i vincitori dei progetti finanziati con i fondi dell’8 per mille alla Chiesa Valdese c’è quello di Omphalos denominato “Pink House“. Un progetto che prevede la ristrutturazione di due appartamenti, ricevuti in donazione all’associazione nel comune di Gualdo Tadino, per creare lainpervittime di discriminazioni e violenze. A Gualdo Tadino, in, verrà creata laperLgbt vittime di discriminazioneIl primo passo verso l’attivazione del servizio vero e proprio Stefano Bucaioni, presidente di Omphalos, ha commentato così la bella notizia: “Siamo particolarmente orgogliose e orgogliosi di questo progetto, purtroppo le case ...

Luce_news : In Umbria la prima casa rifugio per persone Lgbt+. "Non questioni di genere ma genere umano" - Umbria_N_Web : PERUGIA CALCIO - Fabrizio Castori è stato sollevato dall'incarico di Responsabile tecnico Prima squadra… - matildesjt : RT @gayburg: Prima casa rifugio lgbt+ in Umbria, la Chiesa valdese finanzia il progetto di Omphalos -