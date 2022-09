Il caso dei 10 operai sorpresi a rubare la mortadella (Di lunedì 19 settembre 2022) AGI - Sono dieci gli operai della Agricola Tre Valli di Correggio, nel Reggiano, finiti nel mirino dopo il 'caso mortadella' scoppiato alcuni giorni fa. Alcuni lavoratori avevano ricevuto lettere di richiamo per aver prelevato dalla produzione e poi mangiato, a loro dire, alcune fette di scarto di mortadella. Tesi che invece pare scontrarsi con quanto è emerso nelle ore successive: erano intere confezioni di salumi a essere aperte e consumate senza autorizzazione. "L'azienda - spiegano Flai-Cgil e Fai Cisl - ha chiarito fin da subito che le indagini e le procedure disciplinari conseguenti si sono svolte nel pieno rispetto delle leggi e dei contratti". Secondo l'Agricola Tre Valli, controlli anche con l'ausilio di videocamere si erano resi necessari "a fronte delle continue segnalazioni di ammanchi di denaro e beni ... Leggi su agi (Di lunedì 19 settembre 2022) AGI - Sono dieci glidella Agricola Tre Valli di Correggio, nel Reggiano, finiti nel mirino dopo il '' scoppiato alcuni giorni fa. Alcuni lavoratori avevano ricevuto lettere di richiamo per aver prelevato dalla produzione e poi mangiato, a loro dire, alcune fette di scarto di. Tesi che invece pare scontrarsi con quanto è emerso nelle ore successive: erano intere confezioni di salumi a essere aperte e consumate senza autorizzazione. "L'azienda - spiegano Flai-Cgil e Fai Cisl - ha chiarito fin da subito che le indagini e le procedure disciplinari conseguenti si sono svolte nel pieno rispetto delle leggi e dei contratti". Secondo l'Agricola Tre Valli, controlli anche con l'ausilio di videocamere si erano resi necessari "a fronte delle continue segnalazioni di ammanchi di denaro e beni ...

CarloCalenda : Non è un caso che sulla notizia si sia lanciato tutto il @pdnetwork condannando il “molestatore” Richetti a prescin… - borghi_claudio : Mannaggia era così bella l'idea che il compratore potesse decidere lui il prezzo di una cosa che ha bisogno... Ques… - GiovanniToti : Conte oggi a #Genova ha praticato uno degli sport in cui riesce meglio: dire NO! Alla Gronda in questo caso. Il M5S… - michele71431018 : L' on Andrea Caso è candidato alle elezioni politiche anticipate del 25 settembre 2022 viene candidato per la Camer… - MastriTina : @ettoreb74 Il 99% delle donne condivide le mie stesse paure e il mio stesso disagio. Invece la maggior parte dei co… -