Affaritaliani : Gualtieri suona 'Bella ciao' con la chitarra, Roberto Morassut la canta. La performance a Roma - GalassiRoberto : @margiac67 @EnricoLetta Dopo le elezioni del 25 portate Gualtieri che suona qualche lira capace la rimediate - fabiopi1000 : @Luca_Mussati Nessuno lo sa ma #draghi suona pure la chitarra meglio di gualtieri. ?? ..e sentissi come arpeggia spread proibiti - EttoreAmoretti : @MonicaPicca1 @ChiodiDonatella @gualtierieurope @pdnetwork @EnricoLetta @matteosalvinimi @Noiconsalvini @LegaCamera… -

Repubblica Roma

Roma, 19 settembre 2022 La performance di Robertoe Roberto Morassut sul palco dell'evento Pd in Piazza Don Bosco a Roma. Il sindaco ha suonato alla chitarra "Bella ciao", mentre il deputato ne ha cantato le strofe.la chitarra, è salottiero, forse capisce di economia ma di amministrazione è zero. Ecco che Bettini e Mancini convincono Albino Ruberti a lasciare Nicola Zingaretti ormai a fine ... Gualtieri risponde a Pausini: "Canto e suono 'Bella ciao', una canzone patriottica di libertà" (Agenzia Vista) Roma, 19 settembre 2022 La performance di Roberto Gualtieri e Roberto Morassut sul palco dell'evento Pd in Piazza Don Bosco a Roma. Il sindaco ha suonato alla chitarra "Bella ciao", m ...Sport, cultura, moda, turismo e tanto altro, Onorato: “La capitale è un palcoscenico mondiale per ogni tipo di evento” ...