Esonero Inzaghi Inter | crollo totale | l' addio prende quota

pisto_gol : L’eventuale esonero di #Allegri costerebbe alla #Juventus 36 mln€ lordi mentre quello di #Inzaghi costerebbe all’… - capuanogio : Situazione #Inter: società delusa ma #Inzaghi non rischia l'esonero anche se per la prima volta il club fissa un or… - EnzoDandy : RT @pisto_gol: L’eventuale esonero di #Allegri costerebbe alla #Juventus 36 mln€ lordi mentre quello di #Inzaghi costerebbe all’#Inter 18 m… - simone985 : A me più che l’esonero di #Inzaghi interessa molto di più la vendita societaria! #SuningOut #ZhangOut #Amala #ImInter #ForzaInter - AC_1908 : @Yuro_23 Ma questo fa sempre così. Se tra 5 minuti uscisse il comunicato ufficiale dell'esonero di Inzaghi, direbbe… -

Inter, crollo totale non solo della squadra nerazzurra ma anche delle quote: l'addio sembra fattibile Tre sconfitte in campionato in questo avvio di stagione. Più quella in Champions ...E così in queste ore si rincorrono le voci di un possibiledi Allegri e di. Ad esserne certi sono i bookmakers. Per gli esperti di Sisal, riporta Agipronews, entrambi gli allenatori ...Esonero Inzaghi Inter, crollo totale non solo della squadra nerazzurra ma anche delle quote: l'addio sembra fattibile ...Quote Antepost Serie A 19 Settembre, Napoli nuova favorita per lo scudetto. Crisi Juve, Allegri rischia l'esonero. Inter-Roma alla ripresa.