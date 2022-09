Era dal 2015 che non accadeva in Serie A | Napoli protagonista

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 19 settembre 2022) Si è appena conclusa la 7a giornata diA con la vittoria in trasferta delcontro il Milan per 2 a 1. Grazie alla vittoria di stasera, gli azzurri conquistano il primo posto con 17 punti. La vetta è però condivisa con un’altra squadra: l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che si è imposta per 1 a 0 in trasferta contro la Roma. Adesso il campionato si fermerà per due settimane per via della sosta per le nazionali. Ilforte del primo posto può essere soddisfatto di quanto fatto finora. Tutt’altra storia invece per Inter, Juve e Milan che concludono questa giornata con 0 punti. Milan(Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images) In questa giornata, infatti, le tre big dellaA hanno perso i loro match: Juve sconfitta per 1 a 0 in casa del Monza, l’Inter schiacciata ...