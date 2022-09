Covid | ultime notizie Cavaleri Ema | virus muta a velocità pazzesca e continua DIRETTA

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Covid, i dati – 8.259 contagi nelle ultime 24 ore: tasso di positività stabile al 12,3%. Sono 31 i decessi nell’ultima… - messina_oggi : Sono 472 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 5.589 tamponi effettuati. Il t… - messina_oggi : Sono 472 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 5.589 tamponi effettuati. Il t… - infoitinterno : Covid, i dati – 8.259 contagi nelle ultime 24 ore - infoitinterno : Covid, 8.259 nuovi casi e 31 decessi nelle ultime 24 ore -

Sono 8.259 (ieri erano 12.082) i casi di- 19 riscontrati in Italia nel corso delle24 ore, a fronte di 67.416 tamponi eseguiti, fra test molecolari e antigenici rapidi, con il tasso di ...Sono 472 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle24 ore in Sicilia a fronte di 5.589 tamponi processati. Ieri i positivi erano 733. Il tasso di positività è all'8,4%, in diminuzione rispetto al 9,5% di ieri. La Sicilia è al settimo posto per ...