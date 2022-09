Continua la crisi di Inter e Juventus: in quota lo scudetto è sempre più lontano (Di lunedì 19 settembre 2022) Erano le due grandi favorite della vigilia, invece dopo sette giornate Inter e Juventus sono le grandi delusioni della Serie A. Gli uomini di... Leggi su calciomercato (Di lunedì 19 settembre 2022) Erano le due grandi favorite della vigilia, invece dopo sette giornatesono le grandi delusioni della Serie A. Gli uomini di...

sportli26181512 : Continua la crisi di Inter e Juventus: in quota lo scudetto è sempre più lontano: Erano le due grandi favorite dell… - ZonaBianconeri : RT @lollocascini: #Juventus sconfitta a #Monza : numeri e analisi di una crisi che continua La squadra di #Allegri ha perso per la prima… - lollocascini : #Juventus sconfitta a #Monza : numeri e analisi di una crisi che continua La squadra di #Allegri ha perso per la… - AgiproNews : Serie A, continua la crisi di Inter e Juventus: in quota lo scudetto è sempre più lontano - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Continua la crisi di Inter e Juventus: in quota lo scudetto è sempre più lontano, Milan e Napoli in testa htt… -