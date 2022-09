sportli26181512 : Como, scelto il prossimo allenatore: Il Como ha deciso di puntare su Moreno Longo come nuovo allenatore. L'ex tecni… - serieB123 : SerieB E’ il giorno dell’annuncio: il Como ha scelto l’allenatore - teoocchiuto : Ore cruciali per tre panchine di #SerieBKT ???? ?? Addio @PisaSC-Maran (disastrosa la scelta di Knaster), tornerà D'An… - massimi20810337 : RT @LBuconi: #Pisa oggi pomeriggio il ritorno di D’Angelo. #Como scelto #Longo. #SerieB @DiMarzio - LBuconi : #Pisa oggi pomeriggio il ritorno di D’Angelo. #Como scelto #Longo. #SerieB @DiMarzio -

... Amadeus raccontò che per invitarla al loro primo appuntamento, in corsoa Milano, le fece ... la Civitillo hadi non lavorare più in tv come prima. Per lei, però, questo non è affatto un ...Lo spettacolo è giocato con uno spettatoretra il pubblico per far partecipare attivamente ... Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Provincia di Varese, Provincia di, ...Il Como affida la panchina a Moreno Longo, che si è già trovato in situazioni simili in carriera: il tecnico ritrova due giocatori in rosa ...Ore caldissime a Benevento, Como e Pisa, dove gli attuali tecnici hanno i minuti contati. In rampa di lancio anche un campione del mondo 2006 ...