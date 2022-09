Chelsea, trovato il preferito per il ruolo di ds. Ma non è libero: 'Non posso escludere nulla' (Di lunedì 19 settembre 2022) L'Evening Standard assicura che il Chelsea ha scelto Christoph Freund, dirigente del Salisburgo, per il ruolo di nuovo ds, avviando i contatti.... Leggi su calciomercato (Di lunedì 19 settembre 2022) L'Evening Standard assicura che ilha scelto Christoph Freund, dirigente del Salisburgo, per ildi nuovo ds, avviando i contatti....

OptaPaolo : 3 - Olivier #Giroud ha trovato il gol per tre presenze consecutive di campionato per la prima volta da luglio 2020,… - sportli26181512 : Chelsea, trovato il preferito per il ruolo di ds. Ma non è libero: 'Non posso escludere nulla': L'Evening Standard… - _lechatblanc : RT @OptaPaolo: 3 - Olivier #Giroud ha trovato il gol per tre presenze consecutive di campionato per la prima volta da luglio 2020, con la m… - gianlutanci : RT @OptaPaolo: 3 - Olivier #Giroud ha trovato il gol per tre presenze consecutive di campionato per la prima volta da luglio 2020, con la m… - tom_caramel : RT @OptaPaolo: 3 - Olivier #Giroud ha trovato il gol per tre presenze consecutive di campionato per la prima volta da luglio 2020, con la m… -