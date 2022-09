Canottaggio, Mondiali 2022: Sartori nel singolo e Comini/Codato nel due senza ancora in corsa (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo una mattinata dal sapore agrodolce, con quattro equipaggi in finale (e i quattro sugli scudi), a Racice si sono svolte nel pomeriggio le prime sessioni di ripescaggio valide per la seconda giornata dei Mondiali di Canottaggio. Due imbarcazioni azzurre impegnate ed entrambe svolgono al meglio il proprio compito, rimanendo ancora in lizza per un piazzamento. Positivo il pomeriggio di Matteo Sartori, impegnato nella seconda batteria di ripescaggio del singolo; l’azzurro non si fa sorprendere dalla partenza a tutta del cipriota Alexandros Zisimidis e nei secondi 1000 metri mette la sua imbarcazione avanti, strappando così la qualificazione in 7.00.37 per i quarti di finale di mercoledì. Canottaggio, Mondiali 2022: bene il quattro di coppia maschile, ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo una mattinata dal sapore agrodolce, con quattro equipaggi in finale (e i quattro sugli scudi), a Racice si sono svolte nel pomeriggio le prime sessioni di ripescaggio valide per la seconda giornata deidi. Due imbarcazioni azzurre impegnate ed entrambe svolgono al meglio il proprio compito, rimanendoin lizza per un piazzamento. Positivo il pomeriggio di Matteo, impegnato nella seconda batteria di ripescaggio del; l’azzurro non si fa sorprendere dalla partenza a tutta del cipriota Alexandros Zisimidis e nei secondi 1000 metri mette la sua imbarcazione avanti, strappando così la qualificazione in 7.00.37 per i quarti di finale di mercoledì.: bene il quattro di coppia maschile, ...

