Borse, Piazza Affari ed Europa in rosso. Attesa per le decisioni della Fed (Di lunedì 19 settembre 2022) La Piazza londinese si ferma in occasione dei funerali della regina Elisabetta II. Stop anche per Tokyo, per festività. A Milano stacco cedole di Eni e St con un peso totale sul Ftse Mib del -0,16% Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 19 settembre 2022) Lalondinese si ferma in occasione dei funeraliregina Elisabetta II. Stop anche per Tokyo, per festività. A Milano stacco cedole di Eni e St con un peso totale sul Ftse Mib del -0,16%

